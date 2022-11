Veneto: Andrea Pennacchi nominato Alumnus of the Year 2022 dall'Università di Padova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 29 novembre Andrea Pennacchi verrà insignito dall'Università degli Studi di Padova con il titolo di Alumnus of the Year 2022. Il ragazzo padovano è attore, drammaturgo e registra teatrale ma è stato studente e dottore di ricerca in Linguistica, filologia e letterature anglo-germaniche all'Università di Padova. Per Pennacchi si tratta di uno dei più alti riconoscimenti dell'Università di Padova che viene assegnato "per il contributo e l'impatto dati nel testimoniare i valori dell'Università e per aver rappresentato nel proprio percorso personale e professionale la Patavina Libertas". Ulteriori premi verranno consegnati a Valentina Sorgato, Alumna of the Year 2019, e ai trentasei fra i migliori laureati degli ultimi tre anni accademici. "Gli Alumni dell'Università di Padova sono i nostri migliori ambasciatrici e ambasciatori nel mondo. Una comunità di quasi 44mila persone che rappresenta, nella sua straordinaria diversità di percorsi professionali, quella multidisciplinarietà che da otto secoli è uno dei nostri maggiori punti di forza", ha dichiarato Daniela Mapelli, rettrice dell'Università di Padova. (Rev)