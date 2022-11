Perù: in terzo trimestre economia cresce dell'1,7 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da luglio a settembre 2022, il prodotto interno lordo del Perù è cresciuto dell'1,7 per cento su anno, la metà di quanto registrato nel secondo trimestre. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inei), certificando la crescita del 3,7 per cento della domanda interna, legata all'aumento del 3 per cento del consumo delle famiglie, e all'1,9 per cento degli investimenti lordi fissi. Il comparto con le migliori prestazioni è quello del trasporto, in crescita dell'8,7 per cento, seguito da gas ed elettricità (+4,3 per cento). Male il settore finanziario, in calo del 6,5 per cento, e il minerario, -4,2 per cento. Crescono anche le esportazioni di beni e servizi, +1,8 per cento, grazie sopratutto per la vendita oltre confine di prodotti chimici (14,8 per cento), tessili (12,2 per cento) agroalimentari (10,8 per cento). (segue) (Brb)