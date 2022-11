Perù: in terzo trimestre economia cresce dell'1,7 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre, dati Inei, la produzione nazionale del Perù è cresciuta dell'1,66 per cento su anno. Da gennaio a settembre la produzione è cresciuta del 2,9 per cento, riporta Inei sottolineando i buoni risultati ottenuti soprattutto nel comparto casa e ristorazione, più 31,1 per cento, grazie al rilassamento delle misure di contrasto al nuovo coronavirus. Bene anche il settore trasporti e posta, con un incremento annuo dell'8,7 per cento a settembre e dell'11,51 per cento nei primi nove mesi dell'anno. Più contenute, ma comunque importanti le crescite nel settore agroalimentare (+4,09 per cento), nel commercio (+3,53 per cento), in gas, elettricità e acqua (+3,46 per cento). (segue) (Brb)