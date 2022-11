Perù: in terzo trimestre economia cresce dell'1,7 per cento su anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) di novembre si stima che l'economia del Perù possa del 2,6 per cento nel 2023 e del 2,9 per cento nel 2024, trainata principalmente dall'aumento della produzione mineraria e delle esportazioni e dalla ripresa del turismo. Sui consumi delle famiglie, si legge, peseranno un'inflazione ancora elevata e condizioni finanziarie più restrittive. Secondo gli esperti dell’Ocse l'elevata incertezza politica e la scarsa fiducia delle imprese limiteranno gli investimenti, mentre l’inflazione, che ha iniziato a scendere, convergerà verso l’obiettivo del 2 per cento nel corso del 2024. Il governo del Perù ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica per il 2022, scese dal 3,3 per cento previsto ad agosto, a una stima che va dal 2,7 al 3 per cento. (segue) (Brb)