Usa: Casa Bianca, scadenza per pagamento debito studentesco sarà estesa fino a giugno 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha annunciato una estensione della scadenza per il pagamento del debito studentesco fino al 30 giugno 2023, dal momento che una serie di cause legali ha impedito finora la partenza del programma elaborato dall’amministrazione. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha scritto su Twitter di essere “convinto che il nostro programma sia legale, anche se al momento è stato bloccato dai repubblicani: per questo motivo, abbiamo deciso di sospendere il pagamento dei debiti studenteschi fino al 30 giugno 2023”. (Was)