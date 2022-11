Ecuador: violenza nelle carceri, governo installa sistema di riconoscimento facciale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione, in Ecuador tra il 25 settembre e il primo ottobre, ha potuto visitare nove carceri in tre città diverse. "Abbiamo riconosciuto l'impegno dell'Ecuador nell'affrontare la drammatica crisi carceraria. Durante la nostra visita, le autorità ci hanno concesso l'accesso illimitato alle strutture di detenzione e alle persone private della libertà e ci hanno assicurato l'opportunità di avviare un dialogo costruttivo e ininterrotto con vari leader di governo, tra cui il presidente della Repubblica, il ministro degli Affari Esteri e il Segretario per i diritti umani, che speriamo di continuare. Ma ci sono azioni che devono essere intraprese e nel nostro rapporto forniremo ulteriori raccomandazioni", ha detto aggiunto la funzionaria. (segue) (Brb)