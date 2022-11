© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra "non mi sembra né carne né pesce, vediamo cosa accadrà nei prossimi mesi". Lo ha dichiarato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite a “Stasera Italia” su Rete 4. “Bisogna che l’opposizione non dica che le cose che dice Conte” evocando la guerra civile per il Reddito di cittadinanza, ha aggiunto Renzi. (Rin)