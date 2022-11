© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato accompagnato dal Direttore generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga inaugura il consultorio di Civitavecchia.Civitavecchia, Largo Donatori del Sangue (ore 15)+- Il presidente Vicario, Daniele Leodori interviene alla "Conferenza sul Futuro dell'Europa: le nuove sfide della formazione"Roma, Talent Garden, viale Ostiense, 92 (ore 10)- Il vice presidente Vicario, Daniele Leodori e l'Assessore regionale ai Lavori pubblici e Tutela del Territorio, Mauro Alessandri si recano ad Anzio in occasione della partenza dei lavori della messa in sicurezza del tratto di spiaggia tra Tor Caldara e Capo D'Anzio.Anzio, via del Marinaro snc (ore 12:30)- Il presidente Vicario, Daniele Leodori partecipa alla cerimonia per il Centenario del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).Roma, aula Convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), piazzale Aldo Moro, 7 (ore 16:45)- L'assessora regionale a Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, Roberta lombardi partecipa a "Lavoro e Formazione dell'Economia Circolare. Nuove conoscenze e competenze per la sostenibilità ambientale, economica e sociale". Partecipa l'assessore regionale al Lavoro e Formazione, Claudio Di Berardino.Roma, Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212 (ore 15) (segue) (Rer)