© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Celebrazioni del Centenario del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). In programma: "Scienza e Arte: dialogo in parole e musica" con la partecipazione della Presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza e del violinista Alessandro Quarta. L'attrice Cristiana Capotondi leggerà alcuni testi di illustri scienziati; l'incontro sarà moderato dal giornalista Massimo Sideri. L'evento prevede, inoltre, l'esecuzione di brani dall'Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori Italiani del Ministero dell'Università e della Ricerca. Nel corso della serata verranno effettuati collegamenti con le basi di ricerca polare, rispettivamente in Artide e Antartide, e con la nave oceanografica Gaia Blu del Cnr.Roma, sede centrale Cnr, piazzale Aldo Moro 7 (ore 17)- Festival italiano degli eventi e della live communication.Roma, Pratibus, piazza Bainsizza (ore 18:15) (Rer)