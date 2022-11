Aerospazio: Francia, Italia e Germania firmano dichiarazione su lanciatori europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia, Germania e Italia hanno firmato oggi a Parigi una dichiarazione congiunta per garantire il futuro utilizzo dei lanciatori europei nell'ambito della Conferenza Ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA). A rappresentare i tre Paesi firmatari, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e i minisitri dell'Economia di Parigi e Berlino, rispettivamente Bruno Le Maire e Robert Habeck. "Il finanziamento pubblico necessario all'equilibrio istituzionale e commerciale di Ariane 6 e di Vega-C sarà riesaminato al fine di tener conto dell'evoluzione dei prezzi del mercato, dei prezzi istituzionali, della congiuntura economica e dell'evoluzione dell'economia", si legge nella dichiarazione. I tre Paesi si sono poi trovati d'accordo sull'apertura al mercato commerciale dei mini e micro-lanciatori nell'ottica di commesse istituzionali da parte dell'Esa. "Siamo molto felici di questa dichiarazione congiunta perché permette di creare le condizioni" per ottenere finanziamenti soddisfacenti sui programmi dei lanciatori, ha detto il direttore del trasporto spaziale dell'Esa, Daniel Neuenschwander. (Frp)