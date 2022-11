Egitto-Grecia: firmato accordo sull'organizzazione dei lavoratori stagionali in agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Egitto e Grecia, Sameh Shoukry e Nikos Dendias, hanno firmato un accordo per disciplinare la migrazione dei lavoratori stagionali nel Paese europeo. L'accordo consente la permanenza in Grecia a un massimo di cinquemila lavoratori agricoli, fino e non oltre nove mesi. Un'intesa che potrà in futuro essere ampliata anche ad altri settori, ha precisato Shoukry. Le parti, ha spiegato nel corso della conferenza stampa congiunta il titolare della diplomazia egiziana, hanno discusso di stabilità e sicurezza nella regione e di come affrontare le sfide, in particolare la questione dell'immigrazione. "Il nostro obiettivo è creare un quadro per aiutare a salvare preziose vite umane", ha detto da parte sua Dendias dopo la firma.(Cae)