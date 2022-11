Ucraina: Zelensky, sviluppata rete di punti di emergenza per possibili sospensioni energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiamano "Punti di invincibilità" i centri che il governo ucraino sta sviluppando su tutto il territorio nazionale per rispondere alle possibili sospensioni di energia legate al conflitto con la Russia. Ne ha parlato il presidente, Volodymyr Zelensky, nel consueto videomessaggio serale rilanciato sui profili social. "Stiamo sviluppando il nostro nuovo progetto per aiutare le persone", ha detto Zelensky parlando di quattro mila punti già creati e altri in programmazione. Si tratta di strutture che si attivano "quando si producono nuovi massicci attacchi russi, e si vede che la corrente elettrica non può essere rimessa in funzione nel giro di poche ore". Punti in cui si concentrano "tutti i servizi di base: elettricità, rete internet, riscaldamento, acqua e generi di prima necessità, assolutamente gratis e per tutto il giorno". I "Punti" sono presenti "in tutte le sedi delle amministrazioni regionali e provinciali, nelle scuole", e sono reperibili grazie a una pagina internet già attivata. "Sono sicuro che aiutandoci gli uni con gli altrim potremo assieme superare l'inverno". (Kiu)