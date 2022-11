Brasile: Senato approva nomine giudici di Bolsonaro per il Tribunale superiore di giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Costituzione e Giustizia del Senato del Brasile ha approvato le nomine due nuovi giudici per integrare la corte del Tribunale superiore di giustizia del Brasile (Stj), organo corrispondente per funzioni alla Corte di Cassazione italiana, effettuate dal presidente del Brasile lo scorso 1 agosto. Si tratta di Messod Azulay Neto e Paulo Sergio Domingues, entrambi attualmente giudici di Corte d'Appello federale. I nomi figuravano nella lista di quattro magistrati compilata dall'Stj e inviata al presidente Bolsonaro. Nonostante non sia previsto dalla Costituzione è prassi istituzionale consolidata che il capo dello stato indichi gli alti magistrati seguendo le indicazioni delle stesse istituzioni giudiziarie. Le indicazioni del presidente dovranno essere confermate dal voto del Senato riunito in seduta plenaria. L'Stj è composto da 33 giudici. La Costituzione stabilisce che l'Stj sia composta per un terzo da giudici di Corte d'Appello federali, un terzo da giudici di Corte d'Appello degli Stati e un terzo di magistrati del Pubblico ministero. Poiché i due posti vacanti erano occupati da giudici federali giunti alla pensione, la scelta può ricadere solo su giudici federali. Per l'indicazione formale manca l'approvazione del Senato riunito in seduta plenaria. (Brb)