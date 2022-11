Kosovo: Crosetto, credibilità nostri militari riconosciuta in tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha operato in Kfor mostrando la credibilità che è stata riconosciuta in tutto il mondo. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Casa Italia, in Kosovo, rivolgendosi ai militari italiani del comando Kfor. Si tratta, ha detto Crosetto, di “un approccio diverso rispetto a quello delle altre nazioni” e che ha contribuito a costruire “la credibilità” del Paese a livello internazionale e “ciò è stato possibile anche grazie a voi”. (Seb)