Usa: Corte suprema, Tesoro potrà consegnare alla Camera le dichiarazioni dei redditi di Trump

- La Corte suprema degli Stati Uniti ha respinto una richiesta avanzata dagli avvocati di Donald Trump, che in precedenza hanno tentato di bloccare la consegna delle dichiarazioni dei redditi dell’ex presidente Usa alla commissione della Camera dei rappresentanti per l’impiego dei fondi pubblici. La sentenza della Corte suprema consentirà quindi al dipartimento del Tesoro di consegnare alla commissione sei anni di dichiarazioni dei redditi di Trump e di alcune delle sue società. In ogni caso, il lavoro della commissione potrebbe essere nuovamente interrotto a gennaio, quando si insedierà il nuovo Congresso con una Camera dei rappresentanti a maggioranza repubblicana, dopo le elezioni di medio termine di martedì 8 novembre. “Ulteriori ritardi nella consegna della documentazione da parte del Tesoro rischiano di non lasciare alla commissione un lasso di tempo sufficiente a completare il proprio lavoro”, ha scritto Douglas Letter, consigliere generale della camera bassa del Congresso, in un messaggio alla Corte suprema. (Was)