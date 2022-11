Perù: in terzo trimestre economia cresce dell'1,7 per cento su anno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal), il Perù dovrebbe chiudere il 2022 con una crescita del Prodotto interno lordo (pil) pari al 2,7 per cento per poi frenare fino al 2,2 per cento nel 2023. Il dato 2022, pubblicato nel rapporto "Nuove proiezioni 2022" pubblicato il 20 ottobre, risulta in leggera crescita rispetto al 2,5 per cento stimato nel precedente rapporto di agosto. Il calo per l'anno prossimo è invece in linea con una tendenza estesa a tutta la regione. Infatti, se per il 2022 la Cepal ipotizza una crescita del 3,2 per cento (contro il precedente 2,7 per cento), per l'anno che viene si un rallentamento del ritmo di crescita fino all1,4 per cento. (segue) (Brb)