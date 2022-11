Perù: in terzo trimestre economia cresce dell'1,7 per cento su anno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto "Nuovi approcci per colmare il divario fiscale" di inizio ottobre, la Banca Mondiale (Bm) ha ipotizzato una crescita del 2,7 per cento nel 2022 e del 2,6 per cento nel 2023. La regione dell'America latina e Caraibi, si legge, dovrebbe chiudere il 2022 con una crescita dell'economia pari al 3 per cento su anno, un incremento superiore a quello stimato in primavera (+2,3 per cento), legato soprattutto all'aumento dei prezzi delle materie prime. Le cifre della Bm sono identiche a quelle ipotizzate nel "World Economic Look" pubblicato sempre a ottobre dal Fondo monetario internazionale (Fmi). L'Fmi ha migliorato le stime di crescita per l’America Latina e i Caraibi per il 2022 portandole al +3,5 per cento, 0,5 punti in più rispetto a quanto stimato a luglio. Per il 2023 la regione dovrebbe crescere a un ritmo dell'1,7 per cento, in calo sul 2 per cento ipotizzato nel precedente rapporto. (Brb)