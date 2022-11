Serbia-Kosovo: visita di Tajani e Crosetto apre “nuova strategia” per la regione dei Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L’attenzione al dialogo Serbia-Kosovo e l’opportunità di un incontro multilaterale dei Paesi dei Balcani sono stati ovviamente menzionati anche nella visita a Pristina. Parlando dopo il colloquio con l’omologa, Donika Gervalla-Schwarz, Tajani ha dichiarato che “più Italia e più Europa ci sono nei Balcani e meno ci saranno presenze di altri”. “Se vogliamo avere una realtà europea – e i Balcani occidentali sono Europa dal punto di vista geografico – vogliamo essere parte di una nuova stagione”, ha continuato il ministro, evidenziando come “dalle autorità kosovare abbiamo ricevuto parole positive per i militari italiani presenti in Kosovo”. Sul fronte economico, il capo della diplomazia di Roma ha ribadito la volontà che “si incrementino le presenze di investimenti italiani nel vostro Paese”, obiettivo nell’ottica del quale ha proposto “un business forum a Pristina per far venire rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano”. “Ovviamente più la situazione resta calma e più si può fare business”, ha precisato il ministro. Tajani non ha mancato di sollevare anche la questione migratoria: “il Kosovo è un Paese di transito e avrete i vostri problemi e anche voi dovrete fare i vostri controlli”, ha detto rivolgendosi all’omologa. “Dobbiamo combattere insieme la corruzione, che è un elemento fondamentale per poi far parte dell’Ue, quindi c’è tanto da fare e vogliamo tornare a esser quel Paese tanto amato nei Balcani occidentali”, ha aggiunto Tajani. Il ministro della Difesa Crosetto ha espresso apprezzamento per il fatto che il Kosovo ha sempre dimostrato amicizia e attenzione per l’operato dei Carabinieri e degli altri militari italiani presenti nel Paese. Parlando dopo il colloquio con l’omologo, Armend Mehaj, Crosetto ha spiegato che Pristina – ma anche Belgrado – fa parte della famiglia europea. Pertanto, “quando due membri di una famiglia non vanno d’accordo è responsabilità degli altri membri della famiglia farli sedere a tavola e metterli d’accordo”. Mehaj gli ha sottoposto l’appello del Kosovo a che l’Italia sostenga il processo di integrazione europeo e l’ingresso nel Partenariato per la pace della Nato. “L’influenza russa nei Balcani pone una minaccia non solo a livello internazionale ma anche regionale”, ragione per la quale il sostegno è importante, ha specificato il ministro kosovaro. Non a caso, anche il premier kosovaro Albin Kurti, incontrando i due ministri ha affermato che è necessario avere “più Italia” ai confini del Paese. (segue) (Seb)