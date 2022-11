Onu: Assemblea approva risoluzione presentata da Italia per sviluppo sostenibile delle montagne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione presentata dalle delegazioni di Italia e Kirghizistan per lo sviluppo sostenibile delle montagne, con il voto favorevole di 108 Paesi. Lo riferisce una nota della rappresentanza permanente d’Italia alle Nazioni Unite a New York. “La risoluzione contribuisce all’avanzamento dell’Agenda 2030 dell’Onu: le regioni montuose ospitano milioni di persone che spesso vivono in condizioni estreme dal punto di vista meteorologico, con accesso limitato a servizi sanitari, istruzione e infrastrutture”, ha commentato in una nota l’ambasciatore Gianluca Greco, vice rappresentante permanente d’Italia alle Nazioni Unite. Lo sviluppo sostenibile delle montagne, ha continuato, avrà “un impatto diretto sulle comunità che abitano le regioni montuose di tutto il mondo”, e contribuirà a preservarne anche il retaggio e le tradizioni culturali. (Was)