Kosovo-Serbia: Crosetto, Italia vuole dare contributo per soluzione a problemi

22 luglio 2021

- L’Italia vuole aiutare a trovare una soluzione ai problemi emersi nelle ultime settimane nel nord del Kosovo. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto al termine del colloquio con l’omologa del Kosovo, Armend Mehaj, a Pristina. “Abbiamo parlato della situazione nel nord del Kosovo, al confine con la Serbia, delle preoccupazioni italiane per come il clima è peggiorato nelle ultime settimane”, ha detto Crosetto. Secondo il ministro, questo problema non può diventare un fatto “che impedisce lo sviluppo per il Kosovo e la Serbia” e non consente di sviluppare “reciproco rispetto”.(Seb)