Kosovo-Serbia: Rakic (Lista serba) annuncia proteste in scuole, ospedali, aziende sanitarie e altre istituzioni

- Ci saranno proteste nelle scuole, negli ospedali, nelle aziende sanitarie locali e in altre istituzioni in Kosovo. Lo ha annunciato Goran Rakic, presidente della Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo), in una conferenza stampa nella città di Mitrovica, ripreso dall'emittente "N1". Rakic ha affermato che il premier kosovaro Albin Kurti è l'unico responsabile del fallimento dei negoziati a Bruxelles e che i serbi "non ne possono più" dei soprusi nei loro confronti, e ha quindi annunciato delle proteste in Kosovo senza specificare però quando inizieranno. (Seb)