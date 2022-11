Serbia-Kosovo: Crosetto, soddisfazione per apertura al dialogo di ambo le parti - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- L’Italia è soddisfatta della visita dei ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, a Belgrado e Pristina per l’apertura al dialogo mostrata da entrambe le parti. Lo ha detto lo stesso Crosetto a Casa Italia dopo aver incontrato i militari italiani del comando Kfor. “E’ una grande responsabilità politica per noi perché ci assumiamo la responsabilità di trovare una soluzione che Paesi più grandi di noi e la stessa comunità europea non è riuscita a trovare”, ha detto Crosetto. (Seb)