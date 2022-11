Kosovo: Crosetto, spetta alla Nato decidere guida Kfor, Italia maggior contribuente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kfor è una missione Nato e la sua guida non è una scelta che dipende solo dall’Italia ma dall’intera Alleanza atlantica. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a Casa Italia dopo aver incontrato i militari italiani del comando Kfor. “L’Italia per tanto tempo ha guidato questa missione ed è stata il maggior contribuente. Farà come al solito quello che le chiederà la Nato”, ha detto Crosetto. (Seb)