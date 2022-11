Governo: Asp a Meloni, dovere giornalisti è fare domande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il direttivo dell'Associazione stampa parlamentare non può che stigmatizzare le insinuazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul lavoro dei colleghi. L'Asp si è sempre spesa per una corretta collaborazione tra le istituzioni e i giornalisti che seguono i lavori del Parlamento e di Palazzo Chigi, auspicando che si possano trovare – e accrescere sempre di più – spazi di confronto tra istituzioni e stampa. A partire dalle conferenze stampa, nelle quali il dovere del giornalista è esattamente quello di fare le domande”. Lo comunica l'Associazione della stampa parlamentare in una nota. (Rin)