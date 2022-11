Veneto: Zecchinato (Lega-Lv), con nuova legge si sburocratizza e velocizza realizzazione opere pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato votato approvato oggi, con voto unanime, in seduta di Consiglio regionale il disegno di legge della Giunta regionale n. 150/2022 "Modifiche alla Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche e relative disposizioni transitorie". È "una legge per sburocratizzare e velocizzare la realizzazione di opere pubbliche degli enti locali, chiarendo i procedimenti, semplificando le pratiche, dimezzando i tempi e velocizzando i tempi per il conferimento degli incarichi di collaudatore dei lavori pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale. È a queste esigenze che risponde la legge approvata oggi all'unanimità dal Consiglio regionale del Veneto e che va a modificare e modernizzare una legge del 2003, rendendola più rispondente alle esigenze attuali", ha spiegato Marco Zecchinato, consigliere regionale dell'intergruppo Lega-Liga veneta, promotore dell'articolo preso in esame. La legge "rende più snello e veloce il conferimento degli incarichi dei collaudi, superando gli aspetti più macchinosi della vecchia legge e rendendo più agevole la procedura di scelta dei collaudatori responsabilizzando gli uffici in linea con le più recenti normative nazionali. Il secondo aspetto da sottolineare, poi, è un riordino della normativa che riguarda la realizzazione di opere pubbliche in aree non già individuate dal piano urbanistico, per la dichiarazione di pubblica utilità e che, magari, richiedevano espropri", ha poi concluso il consigliere regionale. (Rev)