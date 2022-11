Difesa: capo Forze difesa Israele, accelerare con Usa piani congiunti contro l'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di difesa israeliane (Idf) e statunitensi devono accelerare i piani congiunti per contrastare l'Iran. Lo ha dichiarato il capo di Stato maggiore delle Idf, generale Aviv Kohavi, a margine dell'incontro di ieri con il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, secondo quanto riferisce oggi una nota della Difesa israeliana. "È stato concordato che siamo in un momento critico che richiede l'accelerazione dei piani operativi e della cooperazione contro l'Iran e i suoi delegati terroristi nella regione", ha affermato Kohavi. Alla luce della crescente incertezza riguardo a un ritorno dell'Iran all'accordo nucleare del 2015 con le potenze mondiali per il quale i negoziati sono in corso, gli ultimi due anni hanno visto le Idf intensificare i loro sforzi per preparare una minaccia militare credibile contro i siti nucleari di Teheran. Israele ha a lungo spinto gli Stati Uniti a preparare un'opzione militare credibile, e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato a luglio che sarebbe pronto a usare la forza se necessario per impedire all'Iran di ottenere un'arma nucleare.(Res)