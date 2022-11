Imprese: Pd, interpellanza urgente su trattativa per cessione Whirlpool

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo depositato un’interpellanza urgente al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, “per sapere se e quando intenda attivare un tavolo con Whirlpool e le organizzazioni sindacali per analizzare il Piano industriale del Gruppo ed ottenere ampia informativa sulla procedura di cessione”. Lo dichiarano in una nota i deputati del Pd, Irene Manzi, Augusto Curti, Stefano Graziano, Vincenzo Peluffo, Piero De Luca, Marco Sarracino, Arturo Scotto, Toni Ricciardi, Marco Simiani, Federico Gianassi, Emiliano Fossi, Matteo Mauri e Chiara Braga. “Una eventuale cessione che - sia chiaro - dovrà essere vincolata a specifiche garanzie circa il mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi. Sono anni che Whirlpool attua un significativo ridimensionamento della forza lavoro, nonché la dismissione di unità produttive sul territorio nazionale, con una progressiva esautorazione della piattaforma produttiva italiana", aggiungono. (segue) (Rin)