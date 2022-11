Imprese: Pd, interpellanza urgente su trattativa per cessione Whirlpool (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E oggi - proseguono i deputati del Pd - con una trattativa di cessione in corso, la multinazionale ha disertato qualsiasi tavolo di confronto istituzionale, dimostrando grave mancanza di rispetto verso i lavoratori, le Istituzioni e le parti sociali. Nel nostro Paese la multinazionale ha sette siti - molti dei quali collocati in aree interne - e impiega 5.000 lavoratori, per non parlare di quelli dell'indotto e con le decisioni che sta prendendo rischia seriamente di non assicurare il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e la continuità produttiva degli stabilimenti. Siamo nel pieno - scrivono i deputati dem nell’interpellanza - di una grave crisi economica ed è necessario che una cessione così impattante per il tessuto economico e sociale dei territori sia gestita attraverso adeguati criteri di governance e che il ministero e le organizzazioni sindacali siano costantemente informati e coinvolti nelle diverse fasi della trattativa. Ci aspettiamo dal governo - concludono - una risposta chiara e iniziative immediate anche rispetto alle azioni che vorrà mettere in campo per sostenere il comparto della produzione di elettrodomestici in Italia, dichiarando il settore strategico, con politiche industriali mirate a tutelare e rilanciare il tessuto produttivo dei nostri territori”. (Rin)