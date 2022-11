Germania-Italia: l'ambasciatore Varricchio ospita la cerimonia di consegna del Premio Mercurio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d’Italia a Berlino, Armando Varricchio, ha ospitato oggi la cerimonia di consegna del Premio Mercurio per aziende e iniziative che si sono distinte nella promozione del rapporto tra Germania e Italia. L'evento si è svolto alla presenza di esponenti dell’imprenditoria tedesca e italiana e di personalità della vita pubblica di entrambi i Paesi. Come comunicato dall'ambasciata d'Italia a Berlino, “sette sono i criteri che guidano la giuria in sede di aggiudicazione, fra i quali creazione e salvataggio di posti di lavoro, crescita, sostenibilità e transfer di know-how”. Vincitore di questa edizione è Manni Group/Isopan Deutschland, gruppo di Verona che promuove l’edilizia sostenibile attraverso prodotti e soluzioni a basso impatto ambientale”. L'azienda ha ricevuto il Premio Mercurio per le “innovative soluzioni di edilizia sostenibile in ambito industriale, urbano e agricolo”. Riconoscimenti speciali per le categorie “green”, “startup” e “impegno culturale” sono stati assegnati a Gruppo Saviola, BeDimensional e Italian Film Festival Berlin. Per l’ambasciatore Varricchio, la consegna del Premio Mercurio costituisce una preziosa occasione per celebrare “la vitalità e la profondità delle relazioni economiche tra Italia e Germania e dare nomi, volti e voce ai protagonisti di questa storia di successo”. (segue) (Geb)