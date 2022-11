Veneto: approvato piano triennale 2022-2024 per veneti nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Veneto che si è riunito oggi ha approvato il Piano triennale 2022-2024 di interventi a favore dei veneti nel mondo. Con questo provvedimento, la Regione Veneto "punta a valorizzare la cultura veneta nel mondo come asse di promozione internazionale del 'sistema Veneto', in collaborazione con il sistema delle Camere di commercio". La regione, già attiva in questo campo, prevede di continuare a darsi da fare nel sostenere attività e funzionamento di associazioni e circoli, di organizzare attività di incontro per i più giovani come scambi cultuali, la valorizzazione della cultura e delle tradizioni venete nel mondo e il sostegno al rientro dei veneti all'estero. "Il piano regionale investe troppo per le comunità all'estero e troppo poco per favorire il rientro dei veneti", ha dichiarato Elena Ostanel di “Il Veneto che vogliamo”, contraria all'approvazione del piano. (Rev)