Torino: Questura su violenza donne, reati spia in calo del 9,3 per cento nel 2022 ma in crescita nel pluriennale

- I reati spia (maltrattamenti contro familiari, stalking,violenze sessuali) nei primi dieci mesi del 2022 sono scesi del 9,3 per cento, ma se si guarda al raffronto 2019-2022 emerge un incremento del 7,9 per cento. Sono questi i dati diffusi dalla Questura di Torino in preparazione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del prossimo 25 novembre. "Il trend in crescita guardando al pluriennale può essere correlato alle misure di restrizione imposte per il contenimento del Covid-19, che tra un lockdown e l'altro, hanno modificato lo stile di vita delle persone, con maggiori difficoltà soprattutto per quei nuclei familiari vulnerabili", hanno sottolineato dalla Questura. (Rpi)