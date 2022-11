Usa-Nato: Blinken sente Stoltenberg, focus su Ucraina e adesione Paesi scandinavi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in vista della ministeriale Esteri dell’Alleanza che si svolgerà a Bucarest, in Romania, il 29-30 novembre. Lo riferisce il dipartimento di Stato Usa in una nota. Le parti hanno discusso le priorità in vista della riunione: dal sostegno all’Ucraina al rafforzamento delle capacità di difesa dell’Alleanza, fino al processo di adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. (Was)