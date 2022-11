Anci: Pella (FI), grazie presidente Mattarella, faro di Comuni e sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ringrazio di cuore il presidente Mattarella per aver preso parte e per essere intervenuto, anche quest'anno, alla 29ma assemblea Anci che si sta tenendo a Bergamo. “Noi tutti sindaci e Amministratori locali d'Italia conquistiamo ogni giorno, sul campo, la fiducia dei cittadini, la stessa che tutti riponiamo nei confronti del presidente Mattarella, il nostro primo cittadino”. Lo scrive in una nota Roberto Pella, deputato di Forza Italia e vicepresidente vicario Anci. “Ho particolarmente apprezzato un passaggio del discorso del presidente che ha inteso sottolineare la necessità di assicurare pari trattamento a tutti i comuni, inclusi i più piccoli e quelli situati nelle aree interne del Paese. Non ha mancato un riferimento importante al tema della legalità e alla necessità di definire regole certe sul ruolo dei sindaci. Chiediamo di essere ascoltati, chiediamo semplificazioni, ma continueremo a impegnarci per realizzare gli obiettivi del Pnrr, per costruire un Paese più bello e più forte, tutti insieme", aggiunge Pella. (Rin)