Regno Unito: aiuti a famiglie per caro energia spingono al rialzo l’indebitamento del Tesoro

- L’indebitamento pubblico nel Regno Unito è aumentato a ottobre per sussidiare le bollette delle famiglie alle prese con il caro energia e per coprire le perdite della Banca d’Inghilterra nel suo programma di acquisti obbligazionari. Lo ha riferito il quotidiano “The Times”. Richiamando i dati dell’Ufficio di statistica nazionale (Ons), il giornale evidenzia che a ottobre il Tesoro ha emesso debito per 13,5 miliardi di sterline (15,5 miliardi di euro), ossia 4,4 miliardi (oltre 5 miliardi di euro) in più rispetto a un anno prima. Il dato è il quarto più alto in ottobre dal 1993, ma resta comunque al di sotto dei 19,9 miliardi di sterline (quasi 23 miliardi di euro) attesi dagli economisti. (Rel)