Torino: gli appuntamenti di domani (2)

- ore 11, Borgaro Torinese (TO), Hotel Atlantic Congress, via Lanzo 163, l’assessore Tronzano partecipa all’inaugurazione del nuovo impianto produttivo della Vishay Semiconductor Italianaore 15, Incisa Scapaccino (AT), Santuario Virgo Fidelis, il vicepresidente Carosso partecipa alla Santa Messa in occasione della “Virgo Fidelis”, dell’81° anniversario della Battaglia di Culqualber e della Giornata dell’Orfanoore 17, Torino, Sala Trasparenza della Regione Piemonte, piazza Castello 165, l’assessore Gabusi partecipa alla conferenza per la valutazione di impatto sanitario della TavTorinoBruxelles: l'assessora Pentenero è presente al meeting finale di European Forum for Urban Security (Efus)Ore 9, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della I Commissione. Odg: 1) Bilancio di previsione finanziario 2022/2024. variazioni; 2) estinzione anticipata di 6 contratti derivati; 3) protrazione termini variazione del rappreentante legale per il canone di occupazione di spazi e aree pubblicheOre 9:30, Palazzo Civico, Sala Colonne: gli assessori Salerno e Rosatelli portano i saluti al Convegno Consulta Femminile Comunale su Cat Calling (segue) (Rpi)