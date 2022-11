Torino: gli appuntamenti di domani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ore 11, Polo del 900: l'assessora Salerno interviene alla conferenza stampa di presentazione progetto Food WaveOre 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della III Commissione. Odg: situazione mercati rionali Circoscrizione 7: Santa Giulia, Chieti, Casale/Borromini, Porta Palazzo/RepubblicaOre 12, Liceo Volta, via Juvarra 14: l'assessora Salerno porta i saluti all'evento di apertura Link4SchoolsOre 13, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni Servizi Pubblici Locali e VI. Odg: approfondimento contratto di servizio Amiat s.p.a: igiene del suolo e pulizie urbaneOre 14:30, Palazzo Civico, sala Carpanini: riunione della IV Commissione. Odg:1° Dicembre Giornata Mondiale AIDS - Fast Track CitiesOre 17, Palazzo Civico, sala Carpanini: riunione delle Commissioni II e VI. Odg: 1) aree gioco in zona Crocetta sud inadeguate: riprogettazione del giardino del Passante Ferroviario e riqulificazione del giardino di largo Re Umberto; 2) viabilità manto stradale -tratto via Ciamarella denominata "passaggio privato" interni del nr. 23 che collega due vie comunali da via Ciamarella a via Tesso (Rpi)