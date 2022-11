Polonia: reporter “Associated Press” licenziato dopo aver scritto che c’era Mosca dietro missile a Przewodow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- James LaPorta, reporter della “Associated Press” specializzato nelle tematiche di sicurezza nazionale, è stato licenziato per aver diffuso “informazioni errate” riguardo il missile che ha colpito il villaggio polacco di Przewodow, al confine con l’Ucraina, il 15 novembre scorso, uccidendo due persone. Una fonte anonima ha confermato al “Washington Post” che LaPorta è stato licenziato al termine di una indagine interna, dal momento che la sua storia avrebbe contribuito a diffondere una versione inaccurata della dinamica dei fatti, lasciando intendere che la Russia fosse direttamente responsabile dell’incidente. Poco dopo la caduta del missile, infatti, l’agenzia di stampa ha pubblicato le dichiarazioni di un “funzionario anonimo dell’intelligence statunitense”, secondo cui “un missile russo” avrebbe “sconfinato in territorio Nato”, uccidendo due persone. Questa ricostruzione è stata poi smentita da funzionari polacchi ed europei, secondo i quali sarebbe stato un missile della contraerea ucraina ad andare fuori rotta e a colpire il villaggio polacco. (Was)