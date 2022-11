© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEInaugurazione di “Hub 126”, il nuovo centro di pronto intervento polifunzionale. Intervengono l'assessore al Welfare e salute Lamberto Bertolé, il viceprefetto di Milano Natalino Manno, il presidente di Fondazione Progetto Arca Alberto Sinigallia, il presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali, il direttore dei lavori Paolo Raffaglio, e Rita Lutzoni, Sustainability Manager di H&M Italia.Via Sammartini 126 (ore 10:15)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Cattolica.Università Cattolica, Aula Magna, largo Gemelli, 1, (ore 11:30)Gli assessori Elena Grandi (Verde) e Giancarlo Tancredi (Rigenerazione urbana) partecipano all'inaugurazione dell'ultimo lotto del Parco Portello, insieme a Marco Carabelli, Ad e direttore Sviluppo immobiliare di Finiper Canova group SpA, e all'architetto paesaggista Andreas Kipar di Land.Parco Portello (ore 12)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala viene intervistato da Gianni Trovati.Fiera di Bergamo, via Lunga, Bergamo (ore 16:30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa a un momento di incontro insieme all'arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini e don Virginio Colmegna, nell'ambito delle iniziative per il 20esimo anniversario della fondazione di Casa della Carità.Casa della Carità, via Brambilla, 10 (ore 19)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore allo Sviluppo della Città metropolitana, giovani e comunicazione, Stefano Bolognini, insieme al presidente della Fraternità di comunione e liberazione, Davide Prosperi, inaugurano la mostra “Giussani100” dedicata al fondatore di Cl.Auditorium Testori, piazza Lombardia (ore 11:15)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme al ministro del Turismo Daniela Santanchè e all'assessore regionale Lara Magoni (Turismo, marketing territoriale e moda), intervengono alla presentazione della nuova stagione turistica invernale 2022-2023.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 12)L'assessore allo Sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione, Stefano Bolognini, visita la Biblioteca Italiana per i ciechi “Regina Margherita” a Monza.Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita”, via Giuseppe Ferrari, 5, Monza (ore 14)VARIESeconda giornata dei lavori dell’Assemblea annuale Anci.Fiera di Bergamo, via Lunga, Bergamo (ore 9)Il Salone dei pagamenti - “Siamo aperti. Al futuro. Alle idee. Per stare insieme”, organizzato da Abi.Mico Milano Congressi, via Gattamelata, 5 (ore 9:30)Conferenza stampa del’Agenzia di tutela della salute della Città Metropolitana per presentare “Ciao Milano, dimmi come stai!”, progetto finanziato da Fondazione Cariplo, coordinato da Ats, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, l’Università degli Studi di Milano, il Politecnico di Milano e il Comune di Milano.Ats Milano, via Conca del Naviglio, 45 (ore 11)Inaugurazione anno accademico 2022/2023 dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Intervengono il ministro dell'Università e della ricerca Annamaria Bernini, il rettore Franco Anelli, l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini.Università Cattolica, largo Gemelli, 1, Aula Magna (ore 11:30)A2a presenta l’aggiornamento di Piano industriale 2021-2030. Partecipa l’amministratore delegato di A2a, Renato Mazzoncini.East End Studios, via Mecenate 84 (ore 11:30)Incontro tra monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, e Stefano Boeri, Presidente di Triennale.Triennale Milano (ore 16:30)Matteo Renzi presenta l'edizione aggiornata del suo libro "Il Mostro", edito da Piemme.Teatro Parenti, via Pierlombardo, 14 (ore 18) (Rem)