Veneto: all'Ospedale di Padova inaugurate nuove sale operatorie ibride ad alta intensità

- Sono state inaugurate oggi presso l'Azienda università ospedale di Padova le nuove sale operatorie ibride ad alta intensità. In questa operazione sono stati investiti 12 milioni di euro per creare "due nuovi ambienti chirurgici di ultima generazione, locali tecnici a servizio delle apparecchiature radiologiche, altri di alloggiamento Tac e una sala di controllo". Questa moderna configurazione è la prima ad esistere in Italia e una delle prime in Europa e a livello mondiale. "Nuove tecnologie e human power, assieme, continuano ad essere l'anima del nostro modello sanitario. Da sempre abbiamo creduto fino in fondo nell'innovazione tecnologica con una spesa specifica di 70 milioni ogni anno. In essa c'è il futuro e il continuo progresso per il bene del paziente ma ci serve anche la genialità e la capacità dei professionisti che, anche nel mondo digitale, rimangono la più grande risorsa", ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, a margine dell'inaugurazione. Le sale - si legge in una nota - verranno destinate "ad utilizzo prevalentemente vascolare e cardiochirurgico, le cui specificità sono la diagnostica integrata e chirurgia mininvasiva, con l'obiettivo di garantire una risposta efficace, efficiente e tempestiva alle esigenze cliniche e assistenziali, mediante l'attuazione di una piastra operatoria di ultima generazione". (Rev)