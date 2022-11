Imprese: Zafarana (Gdf), vera anima del made in Italy insieme ai lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese e i lavoratori sono la vera anima del made in Italy, in grado di “coniugare la tradizione italiana con la modernità”. Lo ha dichiarato il comandante generale della Guardia di finanza, Giuseppe Zafarana, in occasione del concerto della banda musicale e della presentazione del calendario storico 2023. Zafarana ha poi ringraziato i finanzieri che ogni giorno con spirito di sacrificio profondono impegno “per difendere il made in Italy e proteggere l’economia italiana dall’illegalità e dal malcostume”. (Rin)