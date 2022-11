Veneto: Razzolini (FI), introduzione buoni lavoro in agricoltura misura per regolamentare lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal governo di Giorgia Meloni "arrivano ottimi stimoli per la crescita, con una ripercussione positiva anche per il Veneto e i suoi territori, grazie ad un approccio prudente e realista che tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale, e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica, concentrando gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia e l'aumento dell'inflazione". Lo ha dichiarato il consigliere regionale Tommaso Razzolini del gruppo Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni, in merito alle decisioni prese nella notte di ieri dal Consiglio dei ministri. Inoltre "l'introduzione dei buoni lavoro in agricoltura, è davvero una grande notizia per i territori rurali del Veneto: una misura fondamentale per regolarizzare il lavoro stagionale e occasionale. Un plauso va al governo Meloni per aver recepito le richieste che a gran voce provenivano dalle associazioni di categoria del comparto agricolo, istanze che più volte in qualità di membro della Terza Commissione ho raccolto dal mondo dell'agricoltura veneta e che oggi finalmente vengano esaudite", ha concluso il consigliere regionale. (Rev)