Cina: Borrell, canale di comunicazione con Pechino deve rimanere aperto

- Dobbiamo aggiornare la nostra politica nei confronti della Cina alla luce dei più recenti sviluppi, ma il canale di comunicazione con Pechino deve restare aperto. Lo ha detto Josep Borrell, l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, durante un suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. "L'Ue deve intensificare gli sforzi per ridurre le dipendenze e le vulnerabilità strategiche, diversificare le fonti di approvvigionamento e migliorare la resilienza interna. Questo vale per le materie prime e i semiconduttori, entrambi fondamentali per la transizione verde", ha detto. "Dobbiamo anche contrastare le minacce cibernetiche e ibride, aspetti che devono essere una priorità della nostra agenda, così come intensificare il nostro impegno con i partner che la pensano come noi e con quelli che non la pensano come noi, per affrontare le minacce al meglio", ha aggiunto. "Allo stesso tempo, siamo anche parte di una competizione feroce. Abbiamo bisogno di cooperazione in alcuni campi, mentre in molti altri saremo impegnati in una rivalità sistemica. Che non significa essere in una rivalità permanente e in ogni campo", ha proseguito Borrell. "Il canale di comunicazione con Pechino deve rimanere aperto", ha concluso. (Beb)