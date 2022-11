Sociale: Cgil, Cisl e Uil Veneto annunciano manifestazione regionale per chiedere provvedimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata annunciata per martedì 29, a Venezia, la manifestazione regionale di Cgil, Cisl e Uil Veneto denominata "Salviamo il Sociale" per chiedere alla regione provvedimenti urgenti in materia. Case di riposo, asili nido, scuole materne, scuole di formazione professionale, centri residenziali e diurni, edilizia residenziale pubblica "sono sotto pressione per lo stratosferico aumento dei costi dell'energia e di altre spese fisse, problemi a cui si aggiungono quelli della carenza di personale e dell'esiguità delle risorse che non consente di valorizzare i lavoratori e le lavoratrici in maniera dignitosa. Senza sostegni adeguati, rischiano di non reggere o di dover scegliere tra l'aumento delle rette, peggiorando ulteriormente i bilanci delle famiglie, e la riduzione dei servizi e della qualità delle prestazioni", hanno dichiarato congiuntamente Tiziana Basso, Gianfranco Refosco e Roberto Toigo, segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Veneto. "Alla regione Veneto chiediamo pertanto di mettere in campo, già con la Legge di Bilancio 2023 attualmente in discussione, un intervento urgente a salvaguardia della tenuta del sistema sociale. Serve poi un impegno certo per la riforma delle Ipab, che vogliamo pubbliche e integrate nei sistemi sociosanitari territoriali", hanno poi concluso. (Rev)