Veneto: Zaia, incontro al Mit è promessa mantenuta del ministro Salvini

- "Ringrazio il ministro Salvini perché ha mantenuto la promessa di mettere impegno e attenzione sulle necessità infrastrutturali del Veneto”. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, in merito al tavolo tecnico che si è svolto oggi presso il ministero delle Infrastrutture, a cui hanno preso parte Elisa De Berti, assessore regionale alle Infrastrutture, l'ad di Anas Aldo Isi e il direttore generale del Mit per le strade e le autostrade e la vigilanza sui contratti concessori autostradali Felice Morisco. “Quel 'daremo risposte' detto da parte del ministro – ha proseguito – è una garanzia sullo sviluppo futuro di molti temi vitali per le infrastrutture del Veneto e del Nordest". (Rev)