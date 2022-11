Iran: ufficio Onu diritti umani, oltre 40 persone uccise la scorsa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 40 persone sono state uccise in Iran durante le proteste in varie parti del Paese la scorsa settimana, tra cui due adolescenti. Lo ha annunciato oggi l'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr). In Iran sono in corso ormai da oltre due mesi le proteste popolari scatenate dalla morte, durante la custodia cautelare, di Mahsa Amini, 22enne curda arrestata dalla cosiddetta "polizia morale" iraniana il 13 settembre per non aver indossato correttamente il velo. Secondo l'Ohchr, migliaia di persone sono state arrestate in tutto il Paese per aver aderito a proteste pacifiche. Il portavoce di Ohchr, Jeremy Laurence, ha aggiunto che "almeno sei persone collegate alle proteste sono state condannate a morte" e “un numero crescente di persone, tra cui celebrità iraniane e sportivi e uomini che hanno espresso sostegno alle proteste, sono state convocate o arrestate”. (segue) (Res)