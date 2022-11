Iran: ufficio Onu diritti umani, oltre 40 persone uccise la scorsa settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Ohchr, gli agenti di sicurezza avrebbero risposto "con forza" alle manifestazioni lunedì sera, 21 novembre, in diverse località principalmente curde, tra cui Javanrud e Saqqez, la città natale di Amini. Due ragazzi di 16 anni sono tra le sei persone uccise durante il fine settimana, secondo l'ufficio per i diritti delle Nazioni Unite, secondo cui più di 300 persone hanno perso la vita, tra cui 40 bambini, da quando sono scoppiate le proteste a livello nazionale il 16 settembre. L'Ohchr ha anche ribadito la preoccupazione che le autorità si siano rifiutate di consegnare i corpi dei morti alle loro famiglie, o di aver reso il loro rilascio "condizionato" al divieto di parlare con i media. Il portavoce Laurence ha osservato che l'approccio delle forze di sicurezza si è inasprito nei confronti dei manifestanti, che sono stati uccisi in 25 delle 31 province iraniane, di cui più di 100 nel Sistan e nel Baluchistan. Pertanto, ha esortato le autorità ad affrontare le richieste delle persone di "uguaglianza, dignità e diritti", invece che usare una forza sproporzionata contro i manifestanti. (Res)