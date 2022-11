Iran: Francia, Germania e Regno Unito condannano espansione programma nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia, Germania e Regno Unito condannano gli ultimi passi dell'Iran per espandere ulteriormente il suo programma nucleare. E' quanto si legge in una nota stampa congiunta diramata dai tre Paesi, dopo che Teheran ha annunciato l'avvio dell'arricchimento dell'uranio fino al 60 per cento di purezza nel suo sito nucleare sotterraneo di Fordow, situato a 25 chilometri a nord-est della città di Qom. "Aumentando le sue capacità produttive a Fordow e Natanz, ben oltre i limiti del JCPoA - l'accordo sul nucleare iraniano -, e accelerando la sua produzione di uranio arricchito, l'Iran ha compiuto ulteriori passi significativi per svuotare il JCPoA", proseguono i tre Paesi. Parigi, Berlino e Londra ritengono "particolarmente preoccupante la decisione dell'Iran di aumentare la sua produzione di uranio ad alto arricchimento (Heu) nella sua struttura sotterranea presso l'impianto di arricchimento del combustibile Fordow. Il passo dell'Iran è una sfida al sistema globale di non proliferazione. Questo passo, che comporta notevoli rischi legati alla proliferazione, non ha alcuna credibile giustificazione civile". (segue) (Frp)