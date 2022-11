Iran: Francia, Germania e Regno Unito condannano espansione programma nucleare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni dell'Iran "sono ancora più preoccupanti poiché, cinque mesi fa, l'Iran ha smesso di attuare tutte le misure di trasparenza relative al JCPoA. Presentare questa escalation - aggiungono Francia, Germania e Regno Unito - come una reazione all'adozione da parte del Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) di una risoluzione che chiede la cooperazione dell'Iran in materia di salvaguardie è inaccettabile. L'Iran è legalmente obbligato ai sensi del Trattato di non proliferazione ad attuare pienamente il suo accordo di salvaguardia". "Continueremo a consultarci, insieme ai partner internazionali, sul modo migliore per affrontare la continua escalation nucleare iraniana", concludono i tre Paesi. (Frp)