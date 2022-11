Mafie: Leodori (Regione Lazio), mantenere faro sempre acceso su rispetto legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle principali missioni che ci siamo dati in questi dieci anni di amministrazione è stata quella di fare luce sulla presenza delle organizzazioni criminali nella nostra regione e sui rischi che questa comporta. Così il Presidente Vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori, intervenuto oggi pomeriggio alla presentazione del VII rapporto Mafie nel Lazio nel comune di Nettuno. "Con i due Rapporti Mafie nel Lazio, chiudiamo l'impegno di questa legislatura su un fronte fondamentale della lotta alle mafie: quello della conoscenza. Nel ringraziare la Magistratura e le forze dell'ordine, che lavorano ogni giorno per la sicurezza delle nostre comunità, la Regione Lazio ribadisce ancora una volta, anche alla luce delle notizie di queste ore, impegno e collaborazione per contrastare ogni forma di criminalità", aggiunge. (segue) (Com)