Mafie: Leodori (Regione Lazio), mantenere faro sempre acceso su rispetto legalità (2)

- "Vogliamo impedire che il Lazio diventi terra di conquista soprattutto adesso che sono in arrivo i miliardi di euro dal PNRR: la nostra regione è stata la prima a firmare con la Dia e poi anche con Prefettura, Guardia di Finanza, Questura e Comando dei Carabinieri accordi importantissimi per mettere in sicurezza i grandi investimenti in programma, lanciando un messaggio chiaro alle organizzazioni criminali: nel nostro territorio c'è un faro sempre acceso sulle attività della Regione, sui bandi e sull'utilizzo delle risorse. Contro le mafie, e questo rapporto lo conferma, servono serietà, rispetto delle leggi, determinazione e soprattutto unità tra le Istituzioni e i cittadini. La Regione Lazio c'è: nessuno si deve sentire solo nella lotta comune alle mafie", conclude Leodori. (Com)